Meloni: «Finalmente Pd e Zingaretti gettano la maschera: vogliono lo ius soli» (video)

«Zingaretti e il Pd gettano una volta per tutte la maschera e dicono con chiarezza che vogliono battersi per lo ius soli». È dura Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook. In un post accompagnato da un video la leader di Fratelli d’Italia critica i dem che dopo anni di bugie adesso sono venuti allo scoperto. «Lo avevamo detto fin dall’inizio – scrive la leader di Fratelli d’Italia – la sinistra ha ingannato gli italiani parlando di ius culturae, ma la verità è che hanno sempre voluto dare la cittadinanza automatica agli immigrati. Contro lo ius soli Fratelli d’Italia continuerà la sua raccolta firme e farà le barricate in Parlamento per fermare questa folle proposta anti-italiana».

I commenti al post della Meloni

Il post di Giorgia Meloni ha avuto una valanga di commenti. Scrive un utente: «Mio figlio è nato ed è cresciuto qui, in età 11 anni ha preso la cittadinanza insieme a me e a mia moglie. La cittadinanza deve essere meritata e non si regala, rispettando le leggi le tradizioni la cultura del paese che ci ospita». E un altro scrive: «Ammiro la sua pacifica ma convinta coerenza, la strada giusta la sta indicando lei con la forza delle sue, quindi nostre, sacrosante ragioni. Avanti così Carissima Giorgia».

Toti: «Qual è l’urgenza dei dem?»

D’accordo con Giorgia Meloni è Giovanni Toti che scrive su Fb: ”L’Italia in piena emergenza maltempo, l’Ilva a rischio chiusura con migliaia di persone che finiranno senza lavoro, Alitalia allo sbando, le infrastrutture bloccate con le imprese di costruzione in crisi, i giovani che vanno via perché non trovano lavoro, i pensionati che non arrivano a fine mese, le tasche dei cittadini sempre più vuote e qual è l’urgenza del Pd? Lo ius soli e ius culturae! Le sardine, gli amici del Pd dovrebbero mangiarle

perché magari con più sale in zucca capirebbero le priorità di questo Paese! Tornate nel mondo reale!».