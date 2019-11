Giorgia Meloni torna sul tema della Commissione Segre, spiegando nuovamente le ragioni dell’astensione così volgarmente strumentalizzata dalla sinistra. E, in una diretta Facebook, spiega anche cos’ha detto davvero alla senatrice a vita, durante quella telefonata fatta “perché ne ho enorme rispetto e meritava una spiegazione diretta e personale”.

L’antisemitismo usato come pretesto

La leader di FdI nel video ripercorre, dunque, le “interpretazioni forzate” dell’astensione. E chiarisce che “noi abbiamo scelto di non votare la mozione perché la commissione è molto molto debole sulla lotta all’antisemitismo”. Questione che è stata anche oggetto di emendamento FdI. “Mai si parla di terrorismo e fondamentalismo islamico. Mai è citato lo Stato di Israele”, chiarisce Meloni, ricordando che durante le manifestazioni del 25 aprile “la Brigata ebraica viene sistematicamente cacciata, perché l’estrema sinistra è reticente verso Israele”. Del resto, la stessa mozione oggi al centro di tante polemiche, non nasce in questa legislatura. Nasce durante la precedente con il nome di Commissione Jo Cox, con la firma di Laura Boldrini.

Meloni: «Un bavaglio per chi non è di sinistra»

Oggi della proposta Boldrini viene eredita in toto l’impostazione, che, ricorda Meloni, prevede che la commissione possa “segnalare all’autorità e ai social network chiunque sia responsabile di fatti di antisemitismo, e siamo tutti d’accordo, di razzismo, e siamo tutti d’accordo, ma anche chi è portatore di idee nazionaliste, etnocentriche e chi diffonde stereotipi e pregiudizi”.