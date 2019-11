La Meloni lo dice anche nella hit, virale sul web, della versione rap del suo discorso di piazza San Giovanni. Lei è Giorgia. Una donna. Una madre. E, non ultimo, una leader politica di successo, presidente di Fratelli d’Italia. Una figura di riferimento per moltissimi elettori: una parterre costantemente in crescita stando ai risultati delle urne nelle ultime consultazioni e ai sondaggi di queste settimane.

Meloni sulla disoccupazione: ecco le risposte e dove trovare le risorse

E così, non bastassero le ricette economiche illustrate ad ogni occasione pubblica e mediatica, interpellata sulla crisi occupazionale in Italia Giorgia Meloni torna a ribadire le proprie convinzioni in materia. E dopo aver rilanciato l’sos disoccupazione, propone una delle possibili soluzioni al dramma di una crisi ormai endemica. «Per risolvere il problema del lavoro in Italia basterebbe occuparsi della questione femminile», dichiara Giorgia Meloni intervistata da Leggo. Poi prosegue: «Attualmente il nostro Paese ha un tasso di occupazione del 60% mentre la media europea è del 70%. L’obiettivo dell’Ue è arrivare al 75%. Una percentuale che si raggiungerebbe senza sforzi semplicemente facendo lavorare le donne».

La soluzione: più occupazione femminile se a misura di welfare

La domanda sorge spontanea (e immediata): Come? Altrettanto pronta è la risposta di Giorgia Meloni: «Rendendo i servizi pubblici essenziali gratuiti». Non solo: sempre nell’intervista rilasciata a Leggo, la numero uno di Fratelli d’Italia, commentando i dati Istat sull’occupazione femminile aggiunge: «La proposta di FdI – assicura – è una rivoluzione sul welfare delle famiglie: asili nido gratis, per prima cosa. Poi il congedo parentale retribuito al 100% i primi sei mesi e all’80% i primi sei anni. Infine, il reddito di infanzia: un rafforzamento dell’assegno di natalità destinato ai genitori meno ricchi. Dove trovare le risorse? Per gli asili nido gratuiti basterebbero 2 miliardi di euro, a fronte degli 8 spesi inutilmente per il reddito di cittadinanza» spiega – e commenta implicitamente – Giorgia Meloni.