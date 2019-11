Maltempo devastante: frana negli scavi di Ercolano, patrimonio mondiale dell’Unesco

Il maltempo imperversa sull’Italia e per il fine settimana è previsto un ulteriore peggioramento. L’allarme, nella notte, è scattato anche in uno dei siti archeologici più importanti del mondo e patrimonio dell’Unesco, gli scavi di Ercolano. Un’ampia porzione superficiale, 150 metri quadrati, del terreno della scarpata del viale di accesso agli scavi, il viale Maiuri, è franata nella notte sull’area archeologica. In particolare nell’area della Domus di Telefo. Sono in

corso le verifiche dei danni.

“A causa del maltempo e delle intense piogge degli scorsi giorni, questa notte – informa una nota dell’Ufficio stampa del Parco

Archeologico di Ercolano – si è verificato uno scivolamento corticale di terreno nella parte sud-est della scarpata del viale. Il tratto è quello che collega la città moderna con la città antica. Circa 150 mq di superficie interessata si sono riversati nella parte bassa del Parco impegnando il giardino della domus di Telefo, area già precedentemente interdetta al pubblico. I tecnici del parco archeologico sono già sul posto per verificare l’entità del danno e avviare immediatamente le prime operazioni di messa in sicurezza e di ripristino degli ambienti. La zona era interessata da mesi da interventi di manutenzione ordinaria per cui già interdetta al pubblico”.

Non solo gli scavi di Ercolano, allarme in tutta Italia

Dopo una parziale e non certo totale pausa dalle piogge tra mercoledì e giovedì (regioni tirreniche e Nordovest ancora molto instabili), da venerdì si avvicinerà all’Italia un nuovo ciclone. Il fenomeno dispenserà piogge molto forti su molte regioni. Le precipitazioni, entro sera, aumenteranno d’intensità sulla Liguria con primi possibili nubifragi. Sabato il ciclone raggiungerà la Costa Azzurra, i venti di Scirocco cominceranno a soffiare fino a 80 km/h sul mar Tirreno e sull’Adriatico centrale. Piogge abbondanti colpiranno la Liguria e il Piemonte, mentre risulteranno un po’ meno intense sul resto del Nord. Inizierà a peggiorare sulla Sicilia e sulla Calabria con temporali.

Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ avvisa che, stando alle ultime uscite dei modelli meteorologici, la giornata di domenica potrebbe essere caratterizzata da eventi piuttosto intensi. Particolare attenzione su Sicilia orientale, su tutta la Calabria, poi sulla Basilicata e sul salernitano, dove sono attesi temporali e piogge molto abbondanti con rischio allagamenti e alluvioni lampo. Continuerà a piovere su Liguria e Piemonte, ma con tendenza a miglioramento. Il tempo peggiorerà inoltre su Marche, Abruzzo e Molise con nubifragi e altre piogge interesseranno il Nordest.

In Veneto qualche miglioramento

La situazione meteorologica in Veneto e a Venezia, dopo l’allarme dei giorni scorsi, è in miglioramento. Anche se gli effetti dell’ondata di maltempo dei giorni scorsi continuano a farsi sentire. Proprio in riferimento alla situazione meteorologica attesa, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso nella notte un nuovo bollettino, con il quale l’allerta rossa e arancione decretata su vari Bacini Idrografici è stata derubricata a Stato di Attenzione per Criticità sulla rete idraulica principale e Criticità Idrogeologica (allerta gialla), valido fino alle ore 20.00 di oggi su tutto il territorio regionale. La valutazione della situazione idrogeologica e idraulica fa prevedere un generale lento calo dei livelli idrometrici. Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi sui versanti a seguito delle precipitazioni abbondanti dei giorni scorsi.