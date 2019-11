M5S, spalle al muro: «La Trenta ci fa perdere la faccia». E parte il tormentone: «Molla la casa»

Cinquestelle imbarazzati e impauriti. Rischiano di perdere la faccia. E supplicano: «Elisabetta Trenta, molla la casa». Molti gli esponenti pentastellati che si sentono alle corde. A cominciare da Luigi Di Maio. L’ex ministra è al centro del caso dell’alloggio di servizio che le era stato assegnato. E che ha mantenuto anche dopo la fine della sua esperienza di governo. «Ormai la casa è stata assegnata a mio marito e in maniera regolare. Per quale motivo dovrebbe lasciarla?», ha affermato la Trenta in un’intervista al Corriere della Sera. E ha assicurato di aver spiegato tutto a Di Maio.

«Molla la casa», la “supplica” dei 5s

Tuttavia lo stesso Di Maio, ospite di Non stop new su Rtl 102.5, è tornato a incalzarla. «La ministra Trenta ha smesso di fare la ministra circa due mesi fa. Aveva tre mesi per lasciare quella casa ed è bene che la lasci. Poi, se il marito ufficiale dell’Esercito ha diritto all’alloggio, può fare una domanda e sono sicuro che ne avrà diritto. Quindi potrà accedere all’alloggio come tutti gli altri ufficiali dell’Esercito», le parole di Di Maio. «Questa cosa fa arrabbiare i cittadini e fa arrabbiare anche noi, perché siamo sempre quelli che si tagliano gli stipendi. Da ministro continuo a tagliarmi lo stipendio, come fanno tutti gli altri sottosegretari e parlamentari del Movimento».

Duro nei confronti di Trenta è anche il senatore M5S Gianluigi Paragone: «Ex ministro Trenta, molla la casa!!! Che cazzo di riposta è: Non me ne vado, ho una vita di relazioni e mi serve l’appartamento più grande!!!», scrive Paragone su Facebook.

«Posso dirvi che il dicastero ha già avviato tutti i controlli del caso e da un primo check sembrerebbe che le procedure interne siano state tutte rispettate», ha premesso il sottosegretario pentastellato alla Difesa, Angelo Tofalo. Poi ha aggiunto: «Da portavoce del Movimento 5 Stelle però… Questo escamotage (del marito, ndr) mi rattrista. Mi auguro sinceramente che l’ex ministra Trenta lasci l’appartamento entro i 3 mesi così come la legge prevede», Cioè il prossimo 5 dicembre.