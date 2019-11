L’ultima follia del prete di sinistra: fa cantare “Bella ciao” a messa (video)

Lo aveva annunciato e lo ha fatto: “Farò cantare Bella Ciao a messa!”. Oggi, purtroppo, la triste esibizione politica del prete “rosso, Don Biancalani. Su cui è calata l’ironia di Matteo Salvini.

Don Biancalani fa cantare “Bella ciao” ai fedeli

“Ricordate il prete toscano che vorrebbe portare tutta l’Africa in Italia? Oggi concertino ‘sardinante’ di ‘Bella Ciao’… a Messa! Tra un po’ lo vedremo a Sanremo! (Roba da matti!)”. Così ha scritto in un tweet il leader della Lega Matteo Salvini a proposito di don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro a Pistoia. Il segretario leghista ha postato con il tweet il video di don Biancalani e dei fedeli che cantano “Bella Ciao” in chiesa al termine della messa con in sovra impressione la scritta “Bella Ciao a Messa! Tutto a posto!?!”.

Il prete “rosso” che vorrebbe accogliere tutta l’Africa

Sono almeno duecento i migranti ospitati attualmente da don Biancalani nella parrocchia di Vicofaro. “Siamo un ospedale da campo”, aveva detto qualche settimana fa il sacerdote, chiedendo ai colleghi della zona di fare altrettanto. “Se ci fossero nella zona almeno dieci centri come i nostri la situazione sarebbe migliore“, aveva detto. Ma erano stati in tanti, tra i parroccchiani, a dissentire da quelle iniziative. E in tanti hanno scelto di non andare a messa. Secondo Don Biancalani, non è colpa loro: “Sono vittime di una serie di messaggi mediatici…”.