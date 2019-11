La sferzata dello scienziato Zichichi: «È meglio che Greta torni a scuola, le parole non bastano»

«Per superare i problemi climatologici, non basta parlarne. È necessario usare la logica e la scienza. Quindi elaborare progetti e realizzarli». Lo scienziato Antonino Zichichi, presidente della World federation of scientists (Wfs), parla di Greta. Lo fa in un’intervista al Primato Nazionale. E non usa mezzi termini.

«Greta ha parlato di clima per attrarre l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale. E c’è riuscita», afferma Zichichi. «Ma se non c’è la logica, quindi la matematica e poi la scienza, cioè la prova sperimentale, il clima rimane quello che è».

«Greta – aggiunge – non dovrebbe interrompere gli studi per dedicarsi alla battaglia ecologista. Dovrebbe tornare a scuola. E dire che bisogna studiare la matematica delle equazioni differenziali non lineari accoppiate. E le prove sperimentali necessarie per stabilire che quel sistema di equazioni descrive effettivamente i fenomeni reali legati al clima».

«Greta dovrebbe dire che la scienza va insegnata fin dalle scuole elementari. Dovrebbe mettere in evidenza che siamo l’unica forma di materia vivente dotata di quella straordinaria proprietà cui si è dato il nome di ragione. È grazie alla ragione che abbiamo scoperto linguaggio, logica e Scienza».

Zichichi e la polemica con “Open”

Lo scienziato parla anche della polemica con Open. Secondo il quotidiano online fondato da Mentana, Zichichi non avrebbe competenze sul cambiamento climatico. È un fisico, sia pure di valore mondiale. Non un meteorologo. Lo scienziato ribatte: «È la matematica che garantisce il rigore logico-scientifico quando si descrive un fenomeno».

«I consiglieri matematici del dottor Mentana dovrebbero far capire al loro direttore che gli studiosi del clima, quando questa disciplina diventerà rigorosamente scientifica, avranno bisogno di una matematica con almeno tre equazioni differenziali non lineari accoppiate».

E «della matematica necessaria per unificare le forze fondamentali Antonino Zichichi è esperto mondiale. Ecco perché Zichichi ha tutti i titoli per intervenire quando la stessa matematica viene usata per descrivere fenomeni quali sono quelli che determinano la climatologia».