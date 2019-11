Ma Zingaretti ci parla con i suoi parlamentari? Una mattinata alla Camera è sufficiente per cogliere quello che bolle nella pancia dei suoi deputati. Hanno capito che questa robetta del governo Conte è indigesta al popolo italiano e non intendono sacrificarsi persino accollandosi decine di migliaia di operai dell’ex Ilva in mezzo alla strada.

Se tanto mi dà tanto è probabile che a manovra economica approvata per forza d’inerzia, si apriranno le danze che ci porteranno – finalmente – al voto anticipato, a meno di miracoli che nella politica italiana sono sempre possibili. E chissà se nei suoi incontri americani, Zingaretti non abbia finalmente incassato qualche via libera a rendere più stabile il nostro Paese con un chiaro percorso democratico.

“Renzi ci aggredisce, restare immobili un suicidio”

Abbiamo visto diversi deputati piddini e le risposte sono uniche. Ormai i patti – soprattutto con i Cinquestelle – sono di pastafrolla. Con Italia Viva il Pd è alla frutta, con Renzi che teorizza pubblicamente la sua politica di aggressione al partito di Zingaretti. Restare immobili è un suicidio.