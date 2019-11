“Mai e poi mai agivamo da soli. Non c’erano e non dovevano esserci protagonismi. Le decisioni che di volta in volta venivano prese erano indicate dai nostri superiori diretti, ma nessuno tra gli addetti alla Sezione aveva supremazia sull’altro. Tutti, e ripeto tutti, eravamo sullo stesso livello e davamo il nostro contributo: ognuno con le proprie caratteristiche e ognuno con le proprie capacità…”. A parlare è ‘Nero’, il nome di battaglia di Enzo Magrì, uno dei cosidetti ‘INVISIBILI’, che sconfissero le Brigate rosse negli anni di Piombo.

Gli “Invisibili” dei Carabinieri: parla “Nero”

Componente della ‘Sezione di Roma del Nucleo Speciale Antiterrorismo’ dell’Arma dei carabinieri, specializzata in ‘agganciare’ militanti di spicco, latitanti e brigatisti, ‘Nero’ racconta in un libro al giornalista Emiliano Arrigo (nella foto sopra) tutti i rischi e i sacrifici di una vita sotto copertura, tra sparatorie, pedinamenti, blitz e infiniti appostamenti.

Dall’arresto della ‘Primula rossa’ al caso Moro. “‘INVISIBILI’ allora per necessità professionale -sottolinea Arrigo- ‘INVISIBILI’ ora, forse anche per la coscienza sporca di un Paese che non ha fatto i conti fino in fondo con quella sanguinosa stagione”. ‘Il coraggio tra le mani’ è edito da ‘Historia’ con prefazione dell’ex generale dei Ros Mario Mori). Esso nasce “dalla volontà di Magrì di provare a raccontare quello che altri non hanno mai fatto, raccontare le Br dal punto di vista degli ‘INVISIBILI’, ovvero di quei ragazzi tra i 28 e i 35 anni che giorno dopo giorno le Br le contrastarono e le sconfissero. Loro ufficialmente non potevano e non dovevano esistere, di loro non si potevano conoscere nome e cognome, troppo pericoloso”.

E ai terroristi finestre mediatiche

Nessun “segreto di Stato, nessun resoconto delle tante ‘operazioni’ anticrimine che hanno portato all’arresto di tanti brigasti, spiega, ma “una ‘storia nella storia’, l’incontro tra l’autore e ‘Nero’ e il racconto che fa quest’ultimo di quegli anni così difficili per la democrazia, per il Paese”. ”Mentre tanti compagni della Sezione speciale anticrimine furono condannati all’oblio, agli ex terroristi -denuncia Magrì- si diedero finestre mediatiche. Con questo libro -ci tiene a sottolineare- proviamo nel nostro piccolo a sanare questa ingiustizia”.