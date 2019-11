La Fornero innamorata delle sardine: “Loro hanno capito la mia riforma delle pensioni” (video)

Elsa Fornero senza ritegno. Le sardine sono dalla mia parte, è il senso dell’intervento spericolato della professoressa a “L’Aria che tira”, ospite di Myrta Merlino. Fa sul serio? Pare proprio di sì. Non solo si arruola nelle cosiddette sardine, fa di più. Sostiene che lei in persona sia una beniamina del neomovimento antisalviniano. Quasi un “ideologa”. E questo perché la sua riforma pensionistica che “impicca” i lavoratori fino a tarda età, favorirebbe invece i giovani. Azzarda: “I giovani hanno capito che la riforma delle pensioni era un tentativo di riequilibrare il bilanciamento economico tra generazioni, fortemente sbilanciato a scapito dei giovani”.

Fornero di pessimo gusto

“Ben prima che questo movimento si manifestasse ho parlato con moltissimi giovani”. Una furbata di pessimo gusto. L’ex ministro “lacrime e sangue” tenta di accreditarsi come ideologa delle giovani sardine dimenticando quanti dolori ha provocato la sua riforma. Li ha provocati agli esodati e a tutti quei lavoratori che si sono improvvisamente trovati lontanissimi per età al traguardo agognato con tanti sacrifici. Soprattutto donne. La Fornero, ormai al sicuro come tanti altri pensionati di lusso, dà un calcio a chi ha subito il suo provvedimento e si autoprocama paladina delle giovani sardine. Colpo basso. Bassissimo. Un’ammissione, tra l’altro, dello squilibrio creato con il suo provvedimento, a discapito dei lavortori più avanti con l’età. Spettacolo pessimo. Vederla ancora pontificare ed elogiare i nuovi girotondi è anche molto patetico.