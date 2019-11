“Ipocriti di m… mi fate orrore”: Porro scatenato contro i finti liberali della commissione Segre (video)

Porro è scatenato. “Alcuni mi hanno contestato il fatto che mi sono permesso di difendere la scelta del centrodestra di astenersi sulla Commissione Segre. Ci tengo a rispondere a tutti i “finti liberali”, aveva detto dai suoi canali social Nicola Porro. Il giornalista, editorialista e conduttore di Quarta Repubblica”usa parole forti. Anzi, il centrodestra, spiega, avrebbe dovuto votare contro. “Ipocriti di merda- esclama sinceramente sdegnato – . A fianco della Segre ci sono quelli che pensavano che lo Stato di Israele dovesse crepare”. Ipocriti. E’ un fiume in piena Nicola Porro. Spiega perché una commissione come quella votata in Senato si possa trasformare in una commissione Orwell:

Porro: “Ipocriti”

“Rivendico l’idea che in questo Paese ci possa essere Francesco Merlo che insulta Giorgia Meloni, senza che sia una commissione a doversene occupare; ma semmai, la signora Meloni e i magistrati. Rivendico l’idea che Gad Lerner possa scrivere che il sottoscritto sia un fascista e un razzista, senza che ci sia una commissione parlamentare. Semmai me ne occupo io, se mi sento diffamato. Ragazzi -esorta – iniziamo con le leggi contro le opinioni che oggi non vanno e poi vi ritroverete voi stessi vittime della stessa legge”.