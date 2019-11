“Live non è la D’Urso” ha toccato il fondo. Con gli insulti e le parolacce tra Ricky Tognazzi e Marco Predolin si è arrivati a un punto di non ritorno. “Sei uno str… Famoso solo per la pubblicità dei sottaceti”: l’esordio di Predolin innesca la scintilla. Tognazzi aveva partecipato assieme alla moglie Simona Izzo al gioco delle sfere: il clima era goliardico, finquando Predolin ha apostrofato Tognazzi in malo modo. Barbara D’Urso è intervenuta prontamente per redarguirlo, ma Tognazzi gli ha replicato a tono: “Ho 65 anni, ho statuette nell’armadio. E lui mi dice che sono uno stro*** e mette in ballo mio padre”.

Botte da orbi tra Tognazzi Predolin

Spettacolo che definire poco dificante è dire poco. Tra i due sono affiorate le vecchie acredini nate quando entrambi parteciparono al Grande Fratello Vip 2. “Sei famoso per tuo padre”, ha incalzato Predolin, mentre il regista replicava: “Io sono un pezzo di me**a come hai detto tu, stati attento da quale porta esci”. “Che fai minacci?”. Simona Izzo, Barbara d’Urso, Alessandra Mussolini e Alda D’Eusanio sono rimaste basite. Tognazzi ha poi affermato: “Chiedo scusa se ho offeso qualcuno, tranne Predolin. Ho 65 anni, lavoro, mi faccio un mazzo tanto, ma come si permette?”. Il botta e risposta è proseguito. Barbara d’Urso è riuscita poi a placare gli animi portando i due ad una tregua: “Questo significa essere artisti, ma soprattutto persone intelligenti. Sono orgogliosa che vi siate chiariti qua”, ha detto la conduttrice quando Tognazzi e Predolin si sono poi abbracciati. Insomma, una farsa di cattivo gusto.

I telespettatori di “Live non è la D’Urso” sono infatti in calo. Il film di Rai1 ha avuto la meglio nella serata di lunedì 26 novembre. “Live” registra un calo preoccupante rispetto anche alla settimana scorsa, quando giocaava la Nazionale di Calcio. Barbara ringrazia, nonostante tutto ed esulta su Fb: “Anche ieri sera per i talk di Live picchi di oltre il 23% di share e di oltre 3 milioni e mezzo di spettatori!! GRAZIE!!!”. Prima di ringraziare, avrebbe dovuto leggere i commenti sulla su pagina. “Per carità, sempre peggio”, è il lei-motiv delle reazioni . “L’ipocrisia e la falsità fanno parte del tuo modo di condurre, acconsenti solo quello che ti fa comodo”. Per non parlare delle critiche al suo abbigliamento sempre troppo oltre: “L’hai preso in prestito dai Cugini di Campagna?”. Il web non le perdona nulla. Questi scontri virulenti e volgari faranno alzare gli ascolti, ma abbassare la dignità.