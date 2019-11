Stanno arrivando oltre duecento milioni di migranti. La previsione arriva dal governatore di Bankitalia, Ignazio Visco. Ma laddove un comune cittadino vede un problema, un banchiere vede un’opportunità. “Tra il 2020 e il 2030 il flusso di nuovi migranti potrebbe raggiungere la cifra record di circa 230 milioni di persone. Quasi quanto la loro attuale consistenza. In Europa, tuttavia, gli arrivi previsti non basterebbero più a impedire una sensibile diminuzione del numero di persone in età attiva”. Visco ha affrontato la questione parlando del futuro di popolazione e migranti, nel corso della inaugurazione dell’anno accademico 2019-2020 all’Università di Cagliari.

“In Italia solo 6 milioni di persone in età lavorativa”

“Nei prossimi 25 anni – ha spiegato Visco – il numero di persone di età compresa tra 20 e 64 anni scenderà di quasi 30 milioni in Europa, 6 dei quali in Italia. La stessa classe di età aumenterà fortemente, invece, in Africa e in Asia, rispettivamente di circa 570 e 290 milioni nelle previsioni delle Nazioni inite: le risultanti pressioni migratorie”. Insomma, l’Europa e l’Italia invecchiano. Dopo anni di politiche in cui l’aborto è stato considerato una vittoria, si sono accorti che l’Europa ha bisogno di figli. Ma è troppo tardi. Quindi, la morale è chiara. “Evviva l’ondata migratoria. Più sono e meglio è”.

Visco: “L’Italia invecchia, abbiamo bisogno di migranti”

Un punto di vista caro ai “poteri forti”, del quale Visco è uno dei più influenti esponenti italiani. Lo ha già spiegato, recentemente, nel corso di un convegno a Roma. Il fenomeno dell’immigrazione “può dare un contributo alla capacità produttiva” dell’Italia. Secondo il governatore, “gli studi non rilevano effetti negativi dell’immigrazione sui lavoratori del paese ospitante né in termini di tassi di occupazione né di livelli retributivi, può anzi avere un impatto positivo sui tassi di partecipazione e sul numero di ore lavorate dalle donne italiane”. “Vanno però affrontate con decisione – ha notato Visco – le difficoltà nell’integrazione e nella formazione di chi proviene da altri paesi così come quelle che si incontrano nell’attirare lavoratori a più elevata qualificazione. Queste ultime dipendono principalmente dalla debolezza della domanda di lavoro soprattutto tra le professioni che svolgono mansioni più innovative e complesse: la quota di laureati tra coloro che sono nati all’estero, quasi il 13%, è meno della metà di quella registrata nella media dei paesi Ue. Insomma esportiamo scienziati e importiamo disperati.