Ilva, Fratelli d’Italia presenta un emendamento per salvare l’occupazione e la siderurgia italiana

Sulla vicenda dell‘Ilva interviene il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. “Come preannunciato dalla presidente Giorgia Meloni, abbiamo depositato un emendamento per ripristinare lo scudo penale per ArcelorMittal. Che agisca nei confronti dei reati commessi dalle precedenti gestioni e per realizzare un piano di bonifica ambientale attraverso una imponente forestazione urbana dell’area. L’Italia non può perdere la produzione dell’acciaio, semmai deve accettare la sfida e saper trasformare l’impianto tarantino in modello industriale ecosostenibile. L’Ilva costituisce un interesse strategico nazionale, ma i cittadini pugliesi hanno il diritto di respirare aria pulita e di non ammalarsi e questi due elementi devono poter convivere”. Rampelli è il secondo firmatario dell’emendamento al dl fiscale per il ripristino dello scudo penale per ArcelorMittal e per la realizzazione di bonifica ambientale.

Ilva, Meloni: la chiusura sarebbe un disastro occupazionale

“La chiusura dell’ex Ilva sarebbe un disastro economico e occupazionale perché costerebbe all’Italia l’1,4% del Pil e migliaia di posti di lavoro. Fratelli d’Italia ha depositato un emendamento al decreto fiscale per ripristinare lo scudo penale per ArcelorMittal. Nei confronti dei reati commessi dalle precedenti gestioni e per realizzare un piano di bonifica ambientale attraverso una imponente forestazione urbana dell’area. Il futuro dell’Italia non è la decrescita tragica e infelice di Pd e M5S: l’Italia deve difendere le sue grandi imprese e i posti di lavoro che creano. Dimostrando di saper conciliare produzione e tutela dell’ambiente”. Lo ha comunicato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Fratelli d’Italia: Conte riferisca sull’Ilva