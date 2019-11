Lo aveva annunciato e lo ha fatto. Ilaria Cucchi ha deciso di querelare Matteo Salvini per le dichiarazioni dell’ex ministro rilasciate dopo la sentenza di condanna per omicidio dei due carabinieri nel processo sulla morte del fratello Stefano.

Ilaria Cucchi querela Salvini

«Sì, probabilmente lo farò», aveva detto nel corso del programma In mezz’ora in più alla domanda specifica di Lucia Annunziata. Nel mirino le parole del leader leghista sull’uso di stupefacenti da parte del ragazzo. «Se qualcuno lo ha fatto è giusto che paghi», aveva premesso Salvini. Per poi aggiungere:«Sono vicinissimo alla famiglia. E ho invitato la sorella al Viminale. Questo testimonia che la droga fa male sempre e comunque». Quest’ultima frase non è andata giù alla sorella di Stefano Cucchi.

«Stefano non è morto di droga»

«Stefano non è morto di droga. Contro questo pregiudizio e contro questi personaggi ci siamo dovuti battere per anni. Tanti di questi sono stati chiamati a rispondere in un’aula di giustizia. E non escludo che il prossimo possa essere proprio Salvini». Aveva detto Ilaria Cucchi dai microfoni di Radio Capital.

Oggi la conferma con un lungo post su Facebook. «Il signor Matteo Salvini non può giocare sul corpo di Stefano Cucchi. Non posso consentirglielo. Questo era il suo volto quando io ed i miei genitori lo vedemmo all’obitorio. Questo era quel che rimaneva di Stefano», scrive sulla sua pagina pubblicando la foto del fratello sul tavolo dell’obitorio.

«Lo devo a mio padre, a mio fratello e a mia madre»

Poi polemizza con i commenti «di insulti e falsità» dopo la presa di posizione dell’ex ministro dell’Interno. «Immagino che questo post verrà oscurato da Facebook perché idoneo a urtare la sensibilità di qualcuno», scrive. «Ma io vado avanti. Lo devo a mio fratello. Lo devo a mia madre. Lo devo a mio padre la cui fiducia nello Stato ha fatto sì che compisse il sacrificio più pesante. Denunciare il proprio figlio, da morto, per la sostanza stupefacente trovata a casa sua». Stefano Cucchi ha sbagliato ed avrebbe dovuto pagare, continua il post. «Ma non morire in quel modo. Il giorno della sentenza ha il coraggio di dire quelle parole? Come se fosse al bar e parlasse ai suoi amici? Sono solo una normale cittadina ma non posso fare altro che querelarlo».