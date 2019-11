Il più ricco del Parlamento è Berlusconi: 48 milioni dichiarati al fisco. Ecco tutti i suoi beni

Il più ricco è ancora lui, Silvio Berlusconi. Con un imponibile di 48 milioni di euro dichiarati al fisco nel 2019 si conferma il “Paperone numero 1” in Parlamento. Lo è anche tra i leader di partito e di governo.

“L’anagrafe patrimoniale dei dirigenti di partito” è consultabile on line. Conferma che il reddito del Cav, rispetto a quello denunciato nel 2018, è rimasto sostanzialmente invariato. Sempre però al top della classifica. Nel dettaglio, l’anno scorso, quando è tornato a comparire nella “lista” in quanto leader di Forza Italia, Berlusconi ha percepito (in relazione al periodo di imposta 2017) 48.011.267 euro. In questo modo ha sbaragliato la concorrenza alla Camera, al Senato e a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si fermava a 370mila euro.

Nel 2019, l’ex premier azzurro resta il più ricco. Secondo la “dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale” firmata il 16 ottobre scorso e visionata dall’Adnkronos, ha un imponibile di 48.022.126 euro. Questo dato si riferisce al “periodo d’imposta” 2018).

«Rispetto all’ultima dichiarazione», si legge nel documento, «non è intervenuta nessuna variazione», anche riguardo il patrimonio mobiliare e immobiliare. Il presidente di Forza Italia ha conservato la proprietà di tre “fabbricati” a Milano. C’è la storica residenza di via Rovani, di recente utilizzata per i vertici di centrodestra con Matteo Salvini. Poi c’è Villa Campari, sul Lago Maggiore, a Lesa (No).

Ma non solo. Il leader forzista possiede, inoltre,