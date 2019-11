Fronda contro Di Maio, il Movimento perde un’altra stella: addio della senatrice Fattori

«Da ormai un anno sono sotto procedura disciplinare. La conclusione ancora non vede luce. Un mese fa dunque ho pensato di sollecitare affinché questa storia venisse conclusa tramite una lettera inviata ai Probiviri, al capogruppo entrante e a quello uscente. Pregavo di. Non avendo alcuna risposta, come nessuna risposta è arrivata dai miei appelli sui provvedimenti ai quali ero maggiormente sensibile come i decreti Sicurezza, passati in maniera indefessa. Salvo poi essere ammendati dal presidente della Repubblica con le stesse motivazioni e perplessità da me espresse mesi prima. Non un emendamento, non un atto (sono la prima firmataria del disegno di legge sulle Agromafie della commissione Caselli) sono stati avallati dalla dirigenza 5 Stelle». Elena Fattori entra così a gamba tesa nella crisi politica intestina del M5S.