Il Movimento nazionale per la sovranità confluisce in FdI. Il 7 dicembre il voto dell’assemblea

Il Movimento nazionale per la sovranità aderisce a Fratelli d’Italia. Lo rendono noto in un comunicato il segretario nazionale Marco Cerreto e il presidente nazionale Roberto Menia. Cerreto e Menia spiegano che dopo il patto federativo sancito lo scorso 7 luglio “è necessario compiere un altro passo avanti”.

“Il fallimento dell’esperimento del Conte bis – recita ancora il comunicato – impone la nascita di uno schieramento di centrodestra radicalmente nuovo. Imperniato sulle idee sovraniste di difesa intransigente dell’interesse nazionale”.

“In questo schieramento deve crescere la forza della componente più legata alla tradizione della destra italiana. La componente legata all’idea di Unità nazionale e ai valori fondamentali del nostro popolo. Una forza capace di difendere le ragioni del Sud quanto quelle del Nord. Non è un caso che, ormai da mesi, Fratelli d’Italia stia registrando un crescente consenso. E altrettanto accade per il suo leader Giorgia Meloni”.

Movimento nazionale per la sovranità, assemblea il 7 dicembre

“Per questi motivi l’MNS ritiene che siano maturi i tempi per entrare a far parte ufficialmente della struttura politica ed organizzativa di Fratelli d’Italia. Contribuendo ad arricchirne le strutture territoriali e le proposte politiche e organizzative. Per questo accettiamo la proposta avanzata dai dirigenti del Fratelli d’Italia di cooptare una significativa rappresentanza del nostro Movimento all’interno dell’Assemblea nazionale e dentro i Coordinamenti provinciali e regionali, nominando il Segretario nazionale Marco Cerreto e il Presidente nazionale Roberto Menia negli organi di vertice di Fdi”. Per ratificare questa decisione sarà convocata il 7 dicembre l’Assemblea nazionale del Movimento Nazionale per la Sovranità.