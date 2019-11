Nella testolina di Di Maio il ronzio deve essere terribile. E’ l’effetto che pare provocargli Giorgia Meloni. Appena il pensiero va su di lei, i neuroni che possiede somigliano alle palle impazzite del flipper, non ragiona più. E spara balle a ripetizione, col sorrisetto ebete. Sta facendo precipitare i Cinquestelle ai minimi, il sorpasso di Fratelli d’Italia lo fa impazzire ogni volta che si va al voto in qualunque territorio. E fra poco teme di vedersi sovrastato anche nei sondaggi.

Ordina grafiche, fa produrre video, si esibisce ovunque e canta la canzoncina della poltrona. Per Di Maio, Giorgia Meloni è la politica “a cui paghiamo lo stipendio da quando ha 20 anni”. E questa è la prima balla. Giorgia Meloni è arrivata in Parlamento alla soglia dei trent’anni, Di Maio a 27. Giggino non ha mai preso una preferenza in vita sua, la leader di Fratelli d’Italia – vedasi le europee – ha visto scrivere il proprio nome dagli elettori sulla scheda – quasi 500mila volte. Di Maio non ci ha nemmeno provato.

Di Maio parla della Meloni ma al governo ci sta con il voto di Casini

Certo, la Meloni ha il torto di aver vinto le primarie in An – non sulla piattaforma Rousseau – nelle sue prime elezioni provinciali. E strappò il seggio nella rossa Garbatella. Militanza politica, quella che i grillini in Parlamento nemmeno sanno che cosa sia. E’ la prima volta che si sente parlare dei sontuosi stipendi in un’amministrazione provinciale… Il capo politico dei pentastellati invece passa da un governo all’altro dalla poltrona di ministro dello Sviluppo a quella degli Esteri e mette nel mirino le poltrone altrui.