Heather Parisi si scaglia contro Beppe Grillo e Luigi Di Maio: «Vigliacchi e pusillanimi»

«Caro Beppe Grillo, far fare il pesce in barile a Luigi Di Maio su Hong Kong non è solo da vigliacchi. È pure da pusillanimi». Lo scrive in un tweet Heather Parisi. Nel mirino sono le dichiarazioni del ministro degli Esteri che sulla difficile situazione politica di Hong Kong ha detto di non voler interferire.

Heather Parisi e le proteste di Hong Kong

La questione le sta a cuore. È dagli inizi di settembre che ne scrive. «Arriva troppo tardi l’accoglimento di una sola delle cinque richieste #HongKongProtest», aveva esternato sul suo profilo Twitter. «Quando la politica delega la soluzione di un problema sociale alla polizia, dichiara la propria inadeguatezza. E rinuncia per sempre alla propria autorità. Un danno irreparabile è stato fatto».

Heather Parisi vive a Hong Kong con il marito e i figli. «Oggi a Hong Kong basta indossare una t-shirt nera per essere fermati perquisiti e interrogati. Domani? La fiducia dei cittadini non si acquista con la forza né con qualche concessione. Ma con latolleranza e il rispetto dei diritti civili».