Grande Fratello Vip scalda i motori e si prepara a tornare da gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, cambia conduttore. Al timone del programma non ci sarà più Ilary Blasi, regina della trasmissione per le prime tre edizioni Vip, e a raccogliere la sua eredità sarà Alfonso Signorini, che, dopo aver fatto per diverso tempo l’opinionista dello show, ricoprirà questa nuova e del tutto inedita veste. La conoscenza delle dinamiche di gioco e l’esperienza nel mondo della televisione saranno essenziali per tenere le fila dello show, settimana dopo settimana. Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e Pupo (Enzo Ghinazzi). Una coppia inedita ed esplosiva che saprà coinvolgere e divertire il pubblico a casa, senza rinunciare a frecciatine e colpi di scena. Il gruppo di concorrenti vip che varcherà la Porta Rossa resta per ora top secret.

Wanda Nara opinionista al Grande Fratello Vip

La compagna di Mauro Icardi ha prontamente commentato su Twitter. “Sono molto felice per questa nuova opportunità in tv! Grande Fratello mi sto preparando, inizia il countdown!”, ha scritto lady Icardi (star anche di Tiki Taka sempre sulle reti Mediaset). “Grazie Alfonso Signorini per la fiducia, felice di lavorare con te e con Pupo! E grazie Mediaset per questa nuova e bellissima opportunità”, si legge nel tweet postato dalla soubrette argentina.

Le indiscrezioni sui concorrenti

Su fronte del cast del Grande Fratello 4 ancora siamo in alto mare. O meglio. alle indiscrezioni. Nelle scorse settimane si era parlato di Antonella Elia, Michele Cocuzza, Adriana Volpe e Paola Di Benedetto. Ma si tratta ovviamente solo di indiscrezioni. In questi giorni poi Dagospia ha fatto il nome della influencer Clizia Incorvaia e della modella Natalia Bush. L’ultima edizione del Grande fratello vip era stata vinta da Walter Nudo.