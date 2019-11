Giucas Casella “pazzo” di Giorgia Meloni: «L’ho votata, è una donna fortissima»

“Sono pazzo di Giorgia Meloni, ho votato per lei, che è un soggetto fortissimo”. La dichiarazione di stima e di voto per la leader di Fratelli d’Italia è di Giucas Casella. Il popolare mago è uscito allo scoperto e alla vigilia dei suoi 70 anni ha parlato di politica a Rai Radio 1, nella trasmissione “Un Giorno da Pecora”. Da illusionista a sovranista il passo è breve. Si potrebbe scherzare e dire che Giorgia Meloni e la sua personalità abbiano ipnotizzato Giucas Casella.

Gli piace anche Matteo Salvini? «Si, molto, lo stimo», è la risposta. “Ha un grande carisma, è ipnotico”. I politici che Giucas Casella ipnotizzerebbe sono loro, perché hanno caratteri forti. Invece «i soggetti deboli non si possono ipnotizzare». E tra questi addita Luigi Di Maio. Giudizio impietoso per il leader del M5S. Ipnotizzerebbe invece volentieri Beppe Grillo, “per capire se dice davvero quello che pensa”. Insomma, per verificare se ci fa o ci è. Sarebbe uno spasso vederlo ipnotizzare il guru grillino al grido della famosa frase: “Apri gli occhi, quando te lo dirò io…”. Ne sentiremmo delle belle. Giucas Casella è sempre stato un uomo di centrodestra.