giornata internazionale della violenza sulle donne decine le iniziative. Per accendere i riflettori su un fenomeno sempre più diffuso. Una piaga diventata un’emergenza sociale. 2019, parlano di 88 vittime ogni giorno. Una donna ogni 15 minuti. Sempre più donne sono vittime di violenze, molestie, fenomeni di stalking, aggressioni brutali spesso tra le mura domestiche. Femminicidi. Ancora molto da fare. Nelladecine le iniziative. Per accendere i riflettori su un fenomeno sempre più diffuso. Una piaga diventata un’emergenza sociale. Che necessita di un impegno trasversale della politica. I dati aggiornati al, parlano di

Violenza sulle donne, Meloni: non abbassiamo la testa

«Oggi si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Non abbassiamo la testa, combattiamo, ogni giorno, questa barbarie», scrive su Twitter Giorgia Meloni. Tra le iniziative di Fratelli d’Italia un video realizzato a Sanremo. Per dire no «al comportamento maschile. Che quando degenera è un qualcosa talmente orribile da non avere parole per definirlo. Anche bestiale è poco». Il testo del video è scritto da Monica Castello responsabile del dipartimento Cultura. «Bastano un cellulare d una base registrata. A costo zero, per raccontare la differenza tra bestialità e civiltà. Tra bieco senso di possesso e concetto di essere umano. No alla violenza di genere, no a tutti i generi di violenza».

Tante le iniziative per celebrare la giornata istituita nel 1999 con una risoluzione dell’Onu. La facciata del Senato, a partire dalle ore 15 si illuminerà di rosso. E verrà proiettata la scritta “No alla violenza”. In concomitanza con l’inizio del convegno “Libere dalle molestie, libere di scegliere ”.