È boom di turisti del sacro. Solo in Italia i visitatori sono tre milioni, ma l’arte sacra attira tutti

E’ boom di turisti del sacro. Nel mondo, il turismo religioso è stimato attorno ai 350 milioni di visitatori, di cui tre milioni in Italia. Le statistiche dicono che il 75% dei vacanzieri in Italia va a visitare una chiesa, un santuario o un altro simbolo religioso durante la vacanza. Per un totale di 8,6 milioni di presenze medie. Dati di tutto rispetto: così all’Expo internazionale di arte sacra ‘Via Pulchritudinis’ (si svolgerà alla Fiera di Roma dal 31 gennaio prossimo) farà il suo debutto la ‘borsa’ del turismo religioso.

