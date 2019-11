Dresda, furto all’alba nel castello. I ladri si sono impossessati di una delle più antiche e meglio conservate collezioni nel museo delle ‘Volte Verdi’. Un furto clamoroso avvenuto nella sezione storica del Palazzo Reale, la Historisches Grünes Gewölbe.

La vasta collezione di tesori del Principe Elettore di Sassonia Augusto Il Forte risale agli anni 1723-1730. Uno dei pezzi di maggior valore, il diamante di 41 carati, il Verde di Dresda, unico al mondo, è attualmente in mostra al Metropolitan a New York. I gioielli rubati sono del valore di 1 miliardo. Per Bild si tratta del furto d’arte più clamoroso nella storia del dopoguerra.

Il furto sarebbe avvenuto intorno alle 5 del mattino. Gli autori avrebbero fatto saltare il quadro elettrico dei sistemi di sorveglianza per riuscire ad intrufolarsi dentro l’edificio da una delle finestre laterali della sala. I ladri – riporta sempre il quotidiano Bild – avrebbero sottratto solo gioielli antichi, lasciando sul posto altri oggetti di grande valore ma ingombranti, come vasi e dipinti. Il bottino sono tre parure di rubini e diamanti del diciottesimo secolo dal valore inestimabile, ha speigato la direttrice del museo.

“Non sono state derubate solo le collezioni di Stato, ma noi sassoni”, ha detto il governatore della Sassonia, Michael Kretschmer. “I tesori della Volta verde sono stati duramente conquistati nel corso di molti secoli dal popolo sassone. Non si può capire la storia del nostro Paese, del nostro libero Stato, senza le Volte Verdi e le raccolte d’arte statali della Sassonia.”

Nella Grünes Gewölbe sono raccolti circa 3000 oggetti preziosi realizzati in oro, argento, gemme, avorio e altri materiali pregiati. Augusto il Forte , detto il Re Sole della Sassonia, amava l’arte e nella prima parte del diciottesimo secolo fece di Dresda una metropoli artistica di livello europeo. Lo testimoniano ancora oggi i suntuosi edifici barocchi nella città e nei suoi dintorni.