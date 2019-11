Discarica Roncigliano, Nobilio-Cuccioletta (FdI): «Albano non diventerà la pattumiera di Roma»

“È dallo scorso settembre che abbiamo lanciato l’allarme sul rischio della riapertura della discarica di Roncigliano ad Albano Laziale ricevendo dall’amministrazione comunale solo beffe, insulti e l’accusa di fare strumentalizzazione politica affermando che non vi era nulla di vero nelle nostre dichiarazioni” dichiara Federica Nobilio capogruppo di Fratelli d’Italia ad Albano Laziale. “Oggi quell’allarme è realtà. La Regione sta provvendendo alla rimessa in funzione del sito e dell’impianto di Tmb.

Un’operazione funzionale a risolvere l’emergenza rifiuti di Roma che pagheranno in termini ambientali i cittadini di Albano e che porta la firma del Pd di Zingaretti e del M5S della Raggi. E il PD e il M5S locali come potevano non sapere?! Troppo impegnati a risolvere i loro problemi interni per accorgersi di quello che accadeva oppure speravano di poter omettere l’informazione ancora qualche mese per non dover affrontare il problema in campagna elettorale? Non basterà oggi qualche comunicato stampa di entrambi in cui si dichiarano contrari per lavare le loro coscienze e giustificare il silenzio colpevole e assordante degli scorsi mesi. Il M5S locale se la prenda con la loro cara sindaca romana e con gli alleati di governo che si sono scelti invece di sventolare bandierine di protesta francamente poco credibili. E per quanto riguarda invece il sindaco e il delegato ai rifiuti di Albano, l’unica scelta di buon senso sarebbe quella di dimissioni immediate!” ha concluso Nobilio.

“Sia chiaro che non consentiremo che Albano Laziale diventi la pattumiera di Roma per colpa da una parte dell’incompetenza della Raggi che non sapendo come risolvere il caos rifiuti della capitale pensa di farne pagare le spese alla provincia e dall’altra per il “vizietto” del PD di incentivare il sistema discariche e impianti. Fratelli d’Italia ribadisce la sua ferma e intransigente contrarietà a qualsiasi ipotesi di utilizzo dell’impianto di Roncigliano” ha aggiunto infine il portavoce di Albano di FdI Roberto Cuccioletta.