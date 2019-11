Paul Gascoigne “è stato il più grande dispiacere della mia carriera”. Così Dino Zoff parlando dell’ex fuoriclasse inglese, da lui allenato quando era alla guida della Lazio. “Paul per me era una disperazione. Era un grandissimo artista che ha disperso la sua arte. Io ho sempre invidiato gli artisti, loro creano, i portieri non creano nulla”, dice il campione del mondo del 1982, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2. Nel corso del format ‘I Lunatici’ il grande portiere azzurro ha rievocato i tempi in cui allenò i biancazzurri. Un periodo molto stimolante per lui. Con quell’inglese, però, che sembrava indomabile

Dino Zoff ricorda le liti

“Mi faceva impazzire di rabbia, ero dispiaciuto per lui, ha buttato via la sua arte malamente -prosegue Dino Zoff parlando di ‘Gazza’-. Mi piangeva il cuore per lui. Si capiva già all’epoca purtroppo che una volta finito di giocare avrebbe avuto problemi. E’ una logica conseguenza. Se quando sei al massimo del tuo lavoro è facile che quando smetti le cose possano peggiorare”.

“Un anno -rivela- arrivò in ritiro con dodici chili più del peso forma. Si presentò col codino e ingrassato di dodici chili. Ero disperato. Quando lo vidi arrivare al campo di allenamento chiesi chi fosse quel personaggio. Era Gascoigne”.