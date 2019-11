Occhio Di Maio, che l’Emilia Romagna si sta trasformando per lui in un pozzo senza fine. Ce lo spingeranno i suoi attivisti locali, indignati per la fuga annunciata dalle elezioni regionali. Da chi vuole andare da solo alle urne a chi vorrebbe allearsi col Pd, comunque non accettano che a decidere sia chi ha perso ogni competizione elettorale da marzo 2018 ad oggi. Maledette politiche…

In una chat pentastellata, proprio quella intitolata su Facebook “gruppo Emilia Romagna”, c’era un nostro “inviato”. Tutto è partito da un annuncio pubblico in rete e che è assolutamente eloquente. E’ reclamizzato l’esposto al “Comitato di Garanzia del Movimento Cinque Stelle”, contro Luigi Di Maio, capo politico trattato alla stregua di un infedele.

Che cosa si è messo in testa Di Maio?

Di Maio sta negando agli iscritti della regione il diritto – stabilito dall’articolo 4 del loro regolamento – a decidere sulla presentazione della lista attraverso lo “strumento di democrazia diretta e partecipata costituito dalla consultazione in rete”. Siccome sta facendo tutto da solo, si è di fronte della negazione di uno degli elementi costitutivi del Movimento: quindi Di Maio a casa.