Se ne vanno anche loro, i “salvatori” dell’ex Ilva. ArcelorMittal non ci sta. I patti erano altri e stavolta in fumo se ne vanno i diritti di quattordicimila lavoratori, diecimila del colosso siderurgico e quattromila dell’indotto. Crolla la già residua credibilità dell’Italia. La catastrofica condotta del governo, con l’incredibile botta al cosiddetto scudo penale, ci costerà quasi un punto e mezzo di Pil. Ci vorrà una legge speciale per destinare il reddito di cittadinanza a Taranto e a tutte le città che ospitano-ospitavano il gigante dell’acciaio….

Se la questione ex Ilva finisce così, Conte deve sparire subito dall’Italia. E con lui i suoi ministri pasticcioni che mettono sul lastrico le realtà industriali della Nazione. Come quella Bellanova che la notte approva emendamenti devastanti e il giorno dopo li rinnega. O quei Cinquestelle che odiano qualunque forma di crescita e ce la fanno subire solo perché Zingaretti e il Pd avevano terrore delle elezioni. I parlamentari non volevano perdere il loro, di lavoro, lo perderanno gli operai.

Hanno approvato lo spazzaimprese per l’ex Ilva…

Avevamo capito che dopo i guai prodotti dalla vecchia gestione dell’industria siderurgica, soprattutto a Taranto si sarebbe riusciti a trovare un compromesso tra lavoro e ambiente: diritti da mettere assolutamente assieme. Se finisce così come pare, non ci sarà il lavoro e tantissimi abitanti della città pugliese creperanno di fame. Senza lavoro, se ne va anche la salute.