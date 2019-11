La relazione di Flavio Briatore con Benedetta Bosi, una ragazza di 20 anni, ovvero 49 anni più giovane di lui, scatena la reazione dei social. E di Elisabetta Gregoraci, che non si è sottratta ai commenti dei suoi follower su Instagram. «Più che destabilizzare, fa rabbrividire», ha risposto la showgirl a uno dei tanti fan che hanno fatto riferimento alla nuova coppia, della quale ha dato notizia il settimanale Chi.

La risposta di Gregoraci fulmina Briatore

«Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza», ha scritto un follower, provocando la risposta della Gregoraci, in questo periodo in vacanza in California con il figlio avuto proprio da Briatore, Nathan Falco: «Più che destabilizzare, fa rabbrividire». «Ele tu mi sembri una ragazza con dei valori e dei principi, io quando stasera ho visto le foto del tuo ex con quella bimba, non ci potevo credere», le hanno scritto ancora.

«Non sono sicura che si renda conto»

In molti, poi, le hanno manifestato solidarietà. «Credo che tu abbia sopportato tanto per molti anni», è uno dei commenti. «Tanto», è stata la risposta. E, ancora, «poveraccio si è dato la zappa sui piedi da solo, perché ha scombussolato gli equilibri di età tra un uomo e una donna… E poi la gente non aspetta altro per fare battute, battutine e battutacce…». «Me lo auguro» che «se ne renda conto, ma non ne sono sicura», ha chiuso la Gregoraci, mostrando un po’ di preoccupazione per l’ex marito.