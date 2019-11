Black Friday, è tutto pronto. Contagiati anche gli adulti: caccia agli sconti migliori (magari on line)

La settimana continua con una serie di sconti molto interessanti che ci accompagneranno gli italiani fino a venerdì 29, il vero e proprio giorno del Black Friday. Un appuntamento che in tanti aspettano, anche per anticipare i regali di Natali pagandoli meno. Il budget sarà di 300 euro e molti sceglieranno gli acquisti via web. Amazon, Mediaworld, Unieuro, ePrice, eBay – e tutti i principali e-commerce – si daranno battaglia per riuscire ad offrire i migliori sconti, le offerte più interessanti e le promozioni più forti.

Prima c’era solo il Black Friday degli americani, con i suoi centri commerciali presi d’assalto e le code oceaniche nei negozi. Ma quella che credevamo fosse soltanto una moda statunitense ha fatto presa in pochi anni anche in Italia. Il 94% dichiara, infatti, di conoscerlo e oltre due terzi della popolazione (68%) afferma che farà degli acquisti.

Fioccano occasioni. Nonostante le offerte in anteprima siano già attive sin dal 25 novembre, il meglio delle promozioni MediaWorld dedicate al Black Friday arriverà solo a partire da domani. Ed è la stessa catena di negozi per l’elettronica a ricordarlo, parlando di un’attesa simile a quella che «si respira nel giorno della vigilia di Natale».

Sullo store online le promozioni Facciamo Neri i Prezzi inizieranno già allo scoccare dellamezzanotte tra 27 e 28 novembre, mentre nei 117 punti vendita MediaWorld sparsi in tutta Italia partiranno non appena apriranno i negozi fisici. Ci saranno centinaia di prodotti best seller in offerta. Dunque sono attesi grandi sconti su smartphone, tv, notebook e altri articoli molto popolari.

Black Friday, preferito lo shopping on line

Gli acquisti vedono i consumatori sempre più preparati e con una fortissima preferenza per lo shopping on line. Questo i principali dati emersi dall’indagine dell’Osservatorio Compass, la ricerca condotta dalla società del credito al consumo del Gruppo Mediobanca dedicata al “venerdì nero” dello shopping.

Sono sicuramente i giovani (il 79% degli under 35) alla ricerca dell’affare dell’anno. Ma l’amore per il Black Friday contagia anche gli adulti: il 68% di quelli di età compresa tra i 35 e i 54 anni è intenzionato a fare almeno un acquisto. Più della metà gli over 54 (58%) ne approfitterà. La ricerca mostra inoltre come, nonostante non vi siano troppe differenze, gli uomini siano più inclini all’acquisto (71%) rispetto alle donne (66%).