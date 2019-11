Benevento, sciame sismico nella notte. La scossa più forte in mattinata. Evacuate le scuole (video)

Scosse nella notte nel Sannio. Uno sciame sismico che non sembra volersi arrestare: alle 12.15 la terra ha tremato ancora. Questa volta l’epicentro è nel comune di San Leucio del Sannio (paese non molto lontano da Ceppaloni) e la magnitudo è stata di 3.1.

In strada si sono riversati tanti studenti, che per precauzione, sono stati fatti uscire anticipatamente dalle scuole. Quelli del liceo classico Giannone di piazza Risorgimento sono stati prima fatti uscire, poi sono rientrati per recuperare gli zaini e sono tornati a casa. Nel frattempo, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha convocato una riunione del Coc (Centro Operativo Comunale) “per fare – si legge nella comunicazione – un esame della situazione alla luce dello sciame sismico attualmente in atto”.