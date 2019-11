Fdi continua a crescere. Il 13 dicembre alle ore 19 sarà inaugurato il circolo di Fratelli d’Italia a Tarcento (UD), intitolato a Jan Palach. Il circolo di Tarcento è il primo circolo di tutto il Friuli ed il secondo in Regione dopo quello di Trieste. E’ un altro segnale della crescita del partito di Giorgia Meloni in tutta Italia. Ovunque si stanno aprendo sedi ed è un bel ritorno alla politica fatta di militanza.

C’è soddisfazione per l’appuntamento di dicembre da parte della dirigenza territoriale. “È un grande risultato politico, non solo per i tesserati tarcentini, ma anche per tutti i tesserati friulani. L’apertura di questo circolo è il frutto dell’ottimo lavoro svolto sui territori da parte di ogni Dirigente di Fratelli d’Italia Friuli Venezia Giulia”. A dirlo è il segretario cittadino e Capogruppo in Consiglio Comunale a Tarcento dott. Riccardo Prisciano . Che tiene a citare in una nota il presidente dei senatori di Fdi Luca Ciriani , il coordinatore regionale On. Walter Rizzetto, l’Assessore Regionale Fabio Scoccimarro, i tre consiglieri regionali Leonardo Barberio, Alessandro Basso e Claudio Giacomelli e il coordinatore provinciale Gianni Candotto. “Oltre a tutti i dirigenti regionali e provinciali di Fdi che ci hanno sempre sostenuto ed incoraggiato nelle nostre mille battaglie sul territorio”.