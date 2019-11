Alessandro Siani, nel Natale di Sky il suo primo one-man-show: “Stasera Felicità” (video)

Riecco Alessandro Siani. Approda in tv con il suo primo tv-show da protagonista. Dopo il record di incassi al box office, lo spettacolo in esclusiva su Sky.

Durante il periodo natalizio si accenderanno, infatti, i riflettori di Stasera felicità, serata-evento su Sky Uno. Sarà un vero e proprio “one-man-show cinematografico” pensato per la tv. Il cinema sarà un riferimento assolutamente centrale del progetto. È un immaginario di riferimento che emerge già nella maestosa scenografia-omaggio a The Truman Show e si sviluppa, poi, nella fusione continua tra esibizioni e perfomance sul palco. In più, veri e propri cortometraggi firmati da un direttore della fotografia d’eccellenza come Michele D’Attanasio.

Alessandro Siani e il regalo di Natale

«Diamo il benvenuto ad un grande artista come Alessandro Siani, Con lui abbiamo pensato a un vero e proprio regalo di Natale per i nostri abbonati». Ad affermarlo è Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky. Stasera Felicità «è un grande spettacolo televisivo e contemporaneamente una luminosa celebrazione dell’immaginario cinematografico. Nel pieno dell’atmosfera natalizia un’occasione per tutta la famiglia per immergersi nel sogno del cinema e nella leggerezza di un grande show».

«Sono stracontento di accettare l’invito di una piattaforma prestigiosa ed innovativa come Sky,