Chi sanzionerà l’antifascismo pallonaro con profumo di odio, dopo l’ennesima balla made in Centocelle? Ci hanno raccontato per giorni di un quartiere assaltato da estremisti neri. Ma la polizia dà la caccia a uno che di nero ha probabilmente solo la pelle, un tunisino. La Pecora elettrica e l’altro locale presi di mira a suon di incendi non c’entrano nulla con la violenza politica e gli immancabili fascisti. Ma con lo spaccio di droga, che nel popolare quartiere romano è purtroppo fiorente. Eppure, si sono scatenati con l’indice puntato contro il nemico. Che era un altro. Razzismo alla tunisina, una nuova marca di una sinistra senza idee.

E chissà chi avrà coraggio di dirlo ad Alessia Morani, la sottosegretaria che usa la ruspa su twitter e toglie di mezzo chi gli sta antipatico. Un amico ci ha fatto leggere che cosa aveva avuto il coraggio di scrivere dopo l’incendio della libreria La Pecora Elettrica. “E c’è chi continua a dire che in Italia non abbiamo un problema di estremisti di destra sdoganati da politici senza scrupoli”, aveva tuonato sul social. Prima o poi qualcuno dovrà scrivere di viceministri nullafacenti più impegnati a scrivere sciocchezze che a lavorare per lo Stato.

Ecco chi inocula odio nella società

Ballisti di professione, potremmo dire. Sono loro a inoculare odio nella società. E volutamente non vogliamo infierire sulla fake news di Repubblica sui duecento messaggi giornalieri di minacce a Liliana Segre. A noi dà fastidio anche una sola minaccia verso di lei. Ma non c’è bisogno di fabbricarne altre, perché poi c’è chi emula i cretini.