Grande mobilitazione di Fratelli d’Italia in Umbria. In particolare, è fortemente impegnata la leader del partito, Giorgia Meloni, che anche oggi punterà a trascinare con il consueto entusiasmo i cittadini, verso le elezioni regionali del 27 ottobre. Immancabili, probabilmente, saranno anche i riferimenti alla brutta storia che coinvolge il candidato della pessima coalizione Pd Cinquestelle, Vincenzo Bianconi.

Fitta serie di incontri oggi per la Meloni in Umbria

Il tour umbro di Giorgia Meloni partirà da Perugia e arriverà a Terni, passando per Castiglione del lago, Passignano sul Trasimeno e Foligno.

Gli appuntamenti pubblici inizieranno nel primo pomeriggio, quando il presidente di Fratelli d’Italia raggiungerà il Trasimeno: alle 15 sarà a Castiglione del lago, a Palazzo della Corgna, e alle 16.15 al May Fair Bar di Passignano. Alle 18 invece sarà in piazza della Repubblica a Foligno dove terrà un comizio in piazza della Repubblica. Alle 20.30 inoltre è in programma un incontro all’Hotel Garden di Terni.

La squadra di Fratelli d’Italia

Una squadra di professionisti seri e preparati, attenti alle esigenze della società civili e con competenze specifiche. Questo rappresentano i candidati in lista con Fratelli d’Italia (nella foto sopra quando furono presentati dalla Meloni). Perché oggi il mondo del lavoro ha bisogno che in politica ci siano persone non soltanto preparate e motivate ma anche in grado di intercettare le esigenze dei lavoratori e dei liberi professionisti, troppo spesso lasciati senza tutele in balia degli eventi.

Ed è impressionante il numero degli eventi organizzati dai vari candidati per la campagna elettorale, segno di un evidente radicamento nel territorio.