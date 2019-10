Cohen deve scontare tre anni per molteplici reati. In particolare per frode e per violazione del finanziamento della campagna elettorale di Trump. A febbraio, è stato convocato dal Congresso Usa. Tra le “prove inconfutabili” che Cohen presentò al Congresso vi era «una copia di un assegno che il tycoon ha scritto dal suo conto bancario personale – dopo essere diventato presidente – per rimborsarmi per i pagamenti in denaro che ho fatto per coprire la sua relazione con una star del cinema per adulti e prevenire danni alla sua campagna».