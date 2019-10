Trieste, rapinatore straniero in Questura spara agli agenti uccidendone due

Trieste, conflitto a fuoco di fronte alla Questura dove due persone armate hanno fatto fuoco contro gli agenti ferendone due a morte e uno di striscio a una mano.

Le notizie al momento sono molto frammentarie. La sparatoria sarebbe avvenuta poco prima delle 17 tra via del Teatro Romano e via di Tor Bandena. Nella zona erano scattati alcuni controlli dopo che era stato lanciato l’allarme su due persone che si aggiravano armate in prossimità della Questura di Trieste.

Dai primi accertamenti i due uomini, due fratelli stranieri, di cui non è nota ancora la nazionalità, avrebbero tentato una rapina stamattina. Poi, uno dei due avrebbe fatto fuoco contro i due agenti. I due poliziotti si trovavano all’interno di una volante della polizia di Stato di fronte alla Questura di Trieste i cui uffici affacciano sia su via di Tor Bandena sia su via del Teatro Romano.

Trieste, il conflitto a fuoco

Nel conflitto a fuoco l’altro fratello sarebbe rimasto ferito.

Il Piccolo riporta che i testimoni hanno parlato di numerosi colpi d’arma da fuoco che hanno seminato il panico tra la gente che era in strada. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e la strada è stata chiusa al traffico, protetta da un cordone di sicurezza. Una testimone ha parlato di sei colpi di arma da fuoco sentiti. Un altro ha visto gli agenti correre dentro la questura.

Secondo una prima ricostruzione il rapinatore si sarebbe recato alla Questura di Trieste accompagnato dal fratello e, a un certo punto, avrebbe sfilato la pistola a un agente facendo poi fuoco e colpendo i due poliziotti rimasti gravemente feriti e che poi sono deceduti.

A quel punto i colleghi dei due agenti feriti avrebbe risposto al fuoco scatenando il fuggi fuggi delle persone presenti. Nel conflitto a fuoco sarebbe rimasto ferito il fratello del rapinatore portato, poi, in ospedale con una ambulanza.

Nella classifica dei tassi di criminalità, Trieste era al 31° posto nel 2014.