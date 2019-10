Tortellini senza maiale: l’arcivescovo di Bologna si arrende ai musulmani

Li chiamano “tortellini dell’accoglienza” e già dal nome non promettono nulla di buono. Se andiamo a vedere gli ingredienti del ripieno, la promessa è purtroppo mantenuta: niente lombo, niente prosciutto e nemmeno mortadella. Niente insomma che sappia di maiale. Nel “tortellino dell’accoglienza” ci saranno invece carne di pollo, ricotta e uova: un vero e proprio oltraggio alla gastronomia bolognese.

Ma tant’è: i “tortellini dell’accoglienza” saranno offerti venerdì prossimo in piazza Maggiore, davanti alla basilica di San Petronio, in occasione della Festa patronale. A deciderlo è stato l’arcivescovo Matteo Maria Zuppi per permettere agli islamici (cui è proibito mangiare carne di maiale) di partecipare all’evento.

Non è un fatto minimo e insignificante, come potrebbe sembrare a qualcuno, ma il segno di cedimento e di un arretramento. Va bene che gastronomia e religione sono due cose ben differenti. Ma una Chiesa che voglia essere vicina al suo popolo ne dovrebbe innanzi tutto rispettare le tradizioni. E non c’è dubbio che una Chiesa bolognese decisa a manipolare i tortellini non si rende popolare tra il suo “gregge”. Al dunque, c’è davvero da compiangere i fedeli bolognesi, i quali si vedranno scippati dei tortellini proprio nel giorno della festa patronale.

Il “tortellino dell’accoglienza” risulta indigesto al centrodestra bolognese che criti «Il rispetto – dice il deputato di FdI, Galeazzo Bignami – passa dalla accettazione da parte di chi arriva anche delle piccole tradizioni locali, non della loro rinuncia da parte della comunità che accoglie. Chi cede oggi sulle piccole identità, a maggior ragione cederà domani sulle grandi identità».

Ci ripensi, monsignor Zuppi. Non ha senso alcuno sacrificare un simbolo dell’identità bolognese per compiacere la comunità musulmana. Anche perché non è affatto garantito che gli islamici residenti nel capoluogo emiliano, questi terrificanti tortellini al pollo, li gradiranno poi davvero.