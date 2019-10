Questa sera il nostro direttore, Francesco Storace, sarà ospite di Tg2 post, la rubrica quotidiana in onda dopo il telegiornale diretto da Gennaro Sangiuliano.

Nella trasmissione di questa sera sono previsti anche gli interventi del governatore della Liguria, Giovanni Toti, e del direttore del Mattino, Federico Monga. A condurre il dibattito Maria Antonietta Spadorcia, volto noto della testata. L’orario previsto è poco dopo le 21.

Riflettori di Tg2 post sull’attualità politica

Ovviamente, sarà dato spazio alle questioni legate al Ponte di Genova e ai temi che offre la giornata politica, e sicuramente ci sarà da scegliere.

Basti pensare a che cosa succede attorno alla vicenda del ministro Fioramonti, con l’inquietante silenzio del premier Conte. E comunque ampie sono le riflessioni offerte dall’attualità, dal caso Roma e le proteste sempre più forti contro Virginia Raggi, l’incredibile tentativo di introduzione dello ius culturae e poi dello ius soli. Per non parlare di economie, con le polemiche sui dazi e sulle tasse del governo.

Tg2 post è una delle rubriche di telegiornale più attente al pluralismo, anche se la sinistra non sembra accontentarsi mai. Quotidiane sono ormai le polemiche, ad esempio, del deputato Michele Anzaldi, passato dal Pd a Italia Viva, il cui leader è stato ospite della trasmissione. Speriamo che stasera Anzaldi non guardi Tg2 post…