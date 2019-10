Sotto il palco la bandiera del Carroccio di Clara: 3mila paillette di Swarovski cucite a mano

Immersa tra la folla di piazza San Giovanni, tra tanti vessilli che sventolano, si fa notare una bandiera speciale. Una piccola opera artigiana: è la bandiera della Lega confezionata da Clara, che si concede orgogliosa alle telecamere. È una drappo bianco sul quale svetta il simbolo del Carroccio realizzato con tremila paillettes di Swarovski.

«Li ho attaccati a mano uno ad uno – spiega la donna di Ravenna – per far vedere che ci siamo anche noi con tanta passione a amore perché ci vuole una pazienza infinita a cucire a mano tutti gli Swarovski. Finalmente la Romagna si è svegliata e siamo arrivati perfino ai ballottaggi e in alcuni casi abbiamo anche vinto. Era ora, io sono leghista da almeno venti anni». Non solo la bandiera super-fotografata. Clara esibisce con orgoglio padano anche la mantellina e la borsa, con il simbolo della Lega, sempre realizzate con le paillettes di Swarovski.