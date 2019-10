Sondaggio Swg: balzo in avanti per Fratelli d’Italia e Lega. Tonfo del Pd al governo

Ultimo sondaggio Swg: in crescita costante del centrodestra. Calo progressivo delle forze di governo con un tonfo del Pd che perde un punto percentuale in sette giorni. È la fotografia dell’ultimo sondaggio di Swg per Enrico Mentana.

Sondaggio Swg: crescono Lega e FdI

La Lega torna sopra la soglia del 33 per cento (33,2) per la prima volta dopo la crisi di governo e guadagna un +0,9 rispetto alla scorsa settimana. Ottimo risultato anche per Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni cresce dello 0,5 per cento e raggiunge quota 7,6 per cento. In crescita, anche se di misura, Forza Italia che raggiunge il 5,1 per cento (una settimana fa era fermo al 59.

Pessime notizie nell’area di governo. Crollo del Pd di Zingaretti che non raggiunge il 20 per cento (perdendo lo 0,6). A ridosso, sempre secondo il sondaggio Swg, si posizionano i Cinquestelle che raggiungono il 18,6 e guadagnano uno striminzito +0,1. Sembra aver perso lo smalto iniziale Italia Viva di Renzi che subisce un leggero calo.

Per i partiti minori, il monitoraggio elettorale dimostra una tendenza in calo per Sinistra e Verdi. Cala l’emorragia di +Europa. Ancora bassa la nuova formazione politica di Giovanni Toti.

Chiara l’indicazione degli italiani se si votasse oggi. Dal sondaggio emerge una netta bocciatura del governo giallorosso. L’immobilismo del premier Conte, nato per mettere all’angolo Salvini, non offre garanzie di cambiamento agli elettori.