Sondaggio da incubo per il Movimento 5 Stelle“. Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira, su La7, dà una brutta notizia a Luigi Di Maio & Co. “Hanno bisogno dei territori”, spiega la direttrice di Euromedia Research. “I sondaggi lo lasciano al di sotto del 20 per cento ed anche il fatto che la piattaforma Rousseau non sia coinvolgente con l’opinione pubblica, hanno bisogno dei territori”.

Positivo invece il sondaggio per Giuseppe Conte: “Molto dialogante, è una figura del nuovo Movimento. La sua presenza in Campania è fondamentale perché da lì potrebbe ripartire. Con la vecchia legge elettorale i territori di Avellino eccetera sono andati al Movimento 5 stelle ma ora i sondaggi non sono premianti”.

Insomma, il governo con il Pd pare stia danneggiando i pentastellati. E questo sia per il minimalismo della politica dell’esecutivo. Sia per la perdurante irritazione dell’elettorato grillino. Un elettorato che si sente preso in giro. E che non ci sta a condividere la poltrona governativa con gli acerrimi nemici di poco tempo fa. Ed stata proprio la kermesse di Napoli a fare risaltare le contraddizioni pentastellate. Un vero boomerang. Il decennale del MoVimento è sembrato più una commemorazione che una festa. Una commemorazione per quella intransigenza “morale” che ora ha lasciato il posto alla brama di potere. E se dieci anni fa i grillini lanciavano la loro sfida alla “casta”, oggi si contendono poltrone e strapuntini. Non occorreva essere fini politologi per capire già ieri l’ambiguità di fondo del nascente movimento. Il sondaggio odierno conferma le analisi più attente e profonde.

Forse per questo Di Maio respinge le avances Pd. Ma forse è fuori tempo massimo. L’elettorato tradito torna difficilmente sui propri passi. La delusione distrugge irrimediabilmente il consenso. Ne sanno qualcosa tanti leader del passato. Più o meno recente.