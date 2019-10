Solidarietà alla Meloni dagli ex dirigenti dei movimenti giovanili Msi

In merito all’articolo di Repubblica contro Giorgia Meloni, riceviamo da Domenico Gramazio e volentieri pubblichiamo:

Caro direttore,

Riuniti nella sala convegni del CIS di via Etruria (Piazza Tuscolo) sotto la presidenza di Domenico Gramazio e Adalberto Baldoni per la consueta riunione del giovedì, gli ex dirigenti delle organizzazioni giovanili del MSI rappresentati da: associazione amici della giovane italia, assocazione amici del Fuan/Caravella, del raggruppamento giovanile studenti e lavoratori, dei volontari nazionali e dal Cis esprimono piena ed incondizionata solidarietà all’onorevole Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, contro il vile e vergognoso articolo del quotidiano la Repubblica che tenta di screditare volutamente l’onorevole Meloni per i continui successi della destra politica da lei rappresentata.

Il quotidiano La Repubblica ancora una volta si fa portavoce degli interessi di tutte le sinistre di diverso colore che vogliono e tentano di infangare le forze politiche che difendono la nazione.

Volgari insinuazioni e falsità di bassa lega.

L’assemblea ha approvato all’unanimità pieno sostegno al presidente di Fratelli d’Italia.

Meloni querela Repubblica

Un articolo che trasuda odio e con virgolettati non corrispondenti, nemmeno nel concetto, a frasi effettivamente pronunciate né da Giorgia Meloni, né dai suoi parenti. La leader di FdI, dopo l’articolo “Meloni la peronista dell’altra destra più amata di Salvini”, ha dato mandato ai suoi legali di sporgere querela per diffamazione nei confronti di Repubblica. «Di rado, nella mia vita, ho letto un articolo così violento, così lesivo della dignità di qualcuno, così palesemente volto a istigare odio verso quella persona e considero gravissimo che molte delle affermazioni a me attribuite per giustificare il disprezzo del giornalista siano totalmente inventate o volutamente manipolate. Il che, chiaramente, va ben oltre il diritto di critica e configura la piena diffamazione. Di questo Merlo e il direttore di Repubblica risponderanno in tribunale». Così, il presidente nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, annunciando querela nei confronti di Francesco Merlo e Carlo Verdelli.