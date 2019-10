Simposio, trionfo del gusto: l’evento a Roma dal 19 al 21 ottobre al Salone delle Fontane

Una giornata importante per le imprese della Regione Lazio. Appuntamento per il 19, 20 e 21 ottobre, presso il Salone delle Fontane, Via Ciro il Grande 10/12 (Eur). Dalle 10 alle 20.30, avrà luogo la VIII edizione di Simposio, trionfo del gusto. L’evento ideato dalla famiglia di imprenditori De Ventura che da anni si adopera per la crescita e lo sviluppo delle aziende Italiane nella Capitale.

Simposio, trionfo del gusto: la tradizione si rinnova

Mello stesso modo si favorisce la conoscenza di prodotti altamente qualitativi. Lo riferisce Francesco Pasquali, presidente di Sistema Impresa Roma, associazione di imprese e professionisti.

«Ci saranno aziende d’eccellenza del panorama italiano che presenteranno e faranno degustare i loro prodotti. Sistema Impresa Roma sarà presente con un proprio stand per presentare i suoi servizi di assistenza sindacale alle imprese, partendo dalla formazione finanziata». La manifestazione vedrà la partecipazione di aziende di cibo, del vino, birra e dei distillati. «Un percorso emozionante e razionale», afferma Pasquali, «all’insegna dell’analisi sensoriale».

Gli operatori commerciali di Roma

«L’evento sarà rivolto principalmente agli operatori commerciali di Roma e provincia; ai ristoratori ed agli appassionati del settore. Tutto per la premiazione delle 100 eccellenze di Simposio trionfo del gusto, del territorio regionale laziale. Circa 300 aziende condivideranno le loro eccellenze con un pubblico di professionisti, in banchi di assaggio, in un ambiente esclusivo spazioso e importante: il Salone delle Fontane www.salonedellefontane.com».

Cooking show

Verranno organizzati seminari tematici, degustazioni guidate e verticali di vino per rendere magica una giornata all’insegna del Gusto; Cooking show da parte di chef e gelatieri dell’associazione Gelatieri per il Gelato e dimostrazioni in real-time valorizzeranno i prodotti delle aziende espositrici. Quest’anno nella programmazione dei cooking show, saranno presenti anche Chef Stellati.