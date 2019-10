Selvaggia Lucarelli dà il peggio di sé con un volgare attacco alla Meloni. Il web: «Stai zitta»

Ancora un altro attacco volgare contro Giorgia Meloni. E dopo l’ondata di sdegno e indignazione contro Francesco Merlo e contro Repubblica arriva quello contro Selvaggia Lucarelli e il Fatto quotidiano. «Salvini parla alla pancia degli italiani, lei all’intestino crasso», la Lucarelli attacca velenosa la leader di Fratelli d’Italia dalle pagine del quotidiano diretto da Travaglio di oggi, definendola una “leader da discount”. La vittoria del centrodestra in Umbria è un boccone amaro da digerire per i sinistri e i grillini. E la Lucarelli ne approfitta per ridicolizzare e insultare la leader di Fratelli d’Italia. Il partito guidato dalla Meloni, infatti, ha quasi doppiato Forza Italia, attestandosi al 10,40. Un dato sorprendente che ha gettato nel panico i sostenitori del governo giallorosso. Ed ecco allora che anziché chiedersi perché hanno perso sputano veleno. Ecco l’analisi spietata della Lucarelli dal titolo Le ragioni dell’avanzata.

Selvaggia Lucarelli: «La Meloni è il caffè con la Sambuca»

«Se Salvini usa la Bestia, lei è La Bestia», scrive l’opinionista insultandola. «E chiariamo. La Bestia nel senso del talento istintivo e impetuoso con cui riesce a sintonizzarsi con le piazze dando l’idea di non aver pianificato nulla, manco un appuntamento dal parrucchiere per ritoccare le méches». E poi ancora.

«Salvini è populismo, lei è popolo. Salvini è mojito, lei è il caffè con la Sambuca», prosegue la Lucarelli. «Salvini è il Papeete Beach, lei è la mamma che in spiaggia tira fuori la borsa frigo e il tavolino pieghevole. Insomma, la Meloni rischia seriamente di rosicchiare voti a Salvini mese dopo mese, anno dopo anno, comizio dopo comizio».

«Un’ascesa low budget, la sua, che nel giro di pochissimo l’ha incoronata leader di partito politico con più consensi», scrive velenosa la Lucarelli: «Alla fine, però, a Giorgia si perdona tutto, perché il budget è quello che è. Anzi, è la sua forza. Salvini ha dietro i russi. Lei al massimo ha La Russa. È così che alla fine li asfalterà tutti».

Il web insorge

Ma il web non gradisce e a finire asfaltata è proprio lei: la Lucarelli. «Stai zitta», «devi vergognarti», i commenti più frequenti. Scrive un utente: «Sarà anche un caffé corretto, ma di traverso va più alle forze di governo che agli alleati». E un altro aggiunge: «Giusto su un tale giornaletto può scrivere una bipede del genere. Non è questa la libertà di stampa…Quanto veleno! Ormai su quelle pagine state raschiando il fondo e diventando tutti soltanto carta igienica». E Mimmo puntualizza: «Rispetto per chi ottiene consenso su temi e programmi. Profondo disgusto per chi bara e truffa gli italiani». Caustico Pain: «Si spiega il vostro flop in edicola». E c’è chi osserva: «Ma a voi del fatto che cosa frega dove pesca i voti la Meloni? Quello che vi preoccupa veramente, è che se Salvini supera il 40%, e la Meloni supera il 10%, per i vostri politici di riferimento sono c***i acidi!».