A inizio legislatura tra i Cinquestelle era difficile trovare qualcuno di loro disposto a parlare. Ora vuotano il sacco, ovviamente con la pretesa di restare anonimi. E ti raccontano che cosa sta succedendo in casa loro. In quella specie di Grande Fratello che chiamano MoVimento, si intrecciano le strategie più strane. E forse ha ragione quell’oscuro parlamentare di provincia che pronostica il voto anticipato per volontà di Luigi Di Maio.

(Cioè?). Proprio così, e il prossimo traditore si chiamerà Giuseppe Conte, che nel frattempo si sarà accasato col pd. Nella maggioranza del premier trasformista, ormai nessuno si fida più dell’altro. La foto di Narni l’hanno già stracciata, ne hanno fatto coriandoli.

I Cinquestelle dopo la disfatta umbra

Tra deputati e senatori dei Cinquestelle fanno i conti dopo la disfatta umbra. Oggi, tra Camera e Senato, sono diverse centinaia. Col taglio dei parlamentari e il calo drammatico delle percentuali elettorali, rientreranno in qualche decina. E Di Maio – che teme la guerra aperta dei suoi – sta preparando le contromisure.

Fa sapere Giggino: tu sarai ricandidato, ma ti devi schierare con me. (Perché, si vota?). Certo, e se mandiamo all’aria il taglio dei parlamentari rientriamo in tanti. Non tutti, ma tanti. E sarò io scegliere chi, nome per nome, lista per lista.

Insomma, saranno proprio i Cinquestelle a portarci al voto per ragioni di bottega parlamentare.

(Continua la nostra gola profonda). Se restiamo al governo con quelli, finiremo col massacrarci, sparire definitivamente. (E che cos’è la “terza via?). La via di fuga. Se il governo non regge, denunceremo le manovre altrui e andremo di nuovo da soli alle elezioni. Certo, non più con i voti del 2018, ma senza l’incubo dell’Umbria 2019. Anche perché non ci faranno fare la legge elettorale proporzionale.