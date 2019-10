Rocco Siffredi spiazza la D’Urso: sesso orale al funerale di mia madre

È riuscito a spiazzare e lasciare senza parola Barbara D’Urso, non proprio una sprovveduta di fronte alle intemperanze dei suoi ospiti. Protagonista Rocco Siffredi, ospite insieme a suo figlio nella puntata di Live Non è la D’Urso di domenica scorso su Canale 5.

Incalzato da una domanda di Alda D’Eusanio (che ha voluto riportare alla memoria un film in cui il pornoattore raccontava un episodio accaduto dopo la morte di sua madre), Siffredi si è lasciato andare a una confessione hot che ha lasciato basita la conduttrice. Poco dopo la mezzanotte (passata da poco la fascia oraria “protetta) ha rivelato che durante il funerale di sua madre si è fatto praticare sesso orale.

«Lei, una vecchietta amica di mia madre, mi continuava a stringere, mi continuava a stringere, io mi sono alzato, non so cosa mi sia successo, l’ho tirato fuori…». A quel punto la padrona di casa ha perso la calma, visibilmente imbarazzata. «Alda, tu non puoi chiedere a lui di raccontare queste cose in televisione. Che ora è? Ditemi che ora è!». Poi, prima di cambiare velocemente argomento, la D’Urso ha aggiunto: « Alda, ti voglio un sacco di bene, però la prossima volta che ti viene in mente di far raccontare a Rocco Siffredi un bel episodietto come questo, avvertimi prima». Il gelo è calato nello studio.