Ormai è una fissazione: Renzi ha spiegato alla Boschi che deve sempre pronunciare l’espressione fakenews. Per rendere già credibili la balle spaziali che li rendono celebri.

E’ interessante quello che sta succedendo dal tardo pomeriggio di ieri. La Boschi deve essere andata a letto tardi sabato scorso e ci ha pensato Renzi a darle una svegliata. “Ma non hai letto La Verità? “. No, che dice Matteo, ha sbadigliato lei. “Dice che ti candidi a sindaco e per questo hai fatto la manifestazione a Roma. Smentisci immediatamente, così potrai candidarti con certezza“.

La Boschi twitta sulle solite fakenews

Detto fatto, la Boschi ha obbedito al Capo e si è messa a offendere il quotidiano di Belpietro, per altro con modalità decisamente non originale. Ripresasi dalla sveglia improvvisa alle sei del pomeriggio, Alice nel Paese delle meraviglie a twittato che La Verità “scrive bugie”. Per vendere qualche copia “e per attaccare Italia Viva farebbe di più. Anche inventare fakenews come questa“.

Certo non si candiderà ad Arezzo

Meravigliosa. Prima della nascita di Italia Viva evidentemente La Verità vendeva poche copie. In realtà, madame Boschi non smentisce nulla. Chi vive a Roma immaginava un’esposizione più forte di Roberto Giachetti, invece la prima donna – in senso politico – è stata lei alla manifestazione dell’Adriano. E poi, non ci sarebbe da sorprendersi più di tanto. L’unico posto certo dove la Boschi non si candiderà sarà Arezzo: per il resto tutto va bene. Bolzano compresa.

E ora vuol far credere ai gonzi che lei un pensierino alla Capitale non l’abbia fatto. Per fortuna – nel caso – ci penseranno i romani a sbarrarle la strada. Tra lei e la Raggi ci sarà il divieto di svolta a sinistra. Che Matteo Renzi lo voglia oppure no. Almeno questo dispetto a Zingaretti proprio non glielo possono fare.