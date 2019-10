Non scioglie la riserva sul suo futuro in Italia Viva, ma lascia intendere che i suoi giorni in Forza Italia sono ormai contati. Renata Polverini, in un’intervista al Fatto quotidiano, spiega le ragioni di quello che ormai sembra un imminente addio.

Per la Polverini Fi è ostaggio di Salvini

“Io ho scelto Forza Italia perché era il partito delle libertà civili – dichiara – Mi sono accorta invece che la sua posizione odierna è supina al sovranismo leghista, ostaggio del fuoco salviniano. Questa cosa non mi interessa, non fa per me”. A chi le chiede se andrà nel partito di Matteo Renzi, “potrò fare e dire tutto, ah ah ah”, risponde, dando del “profetico” al cronista che la immagina parlare a nome di Italia Viva. E a chi le domanda se non consideri l’ex premier un paraculo, l’ex governatrice del Lazio -che nella stessa intervista si dichiara “assolutamente” a favore dell’abolizione delle Regioni, enti “senza senso”- risponde con un “è bravo invece, scaltro ed efficace. Con tre interviste ha già fatto il quattro”. E se restasse inchiodato sotto il 5%? “Buonasera…”, taglia corto.

La Polverini pare talmente pronta al grande passo che ieri sera, su Twitter, si è preoccupata, dopo anni di chiarire un’immagine con un famoso saluto romano…

E poi ci si lamenta se un gigante del giornalismo come Vittorio Feltri ti critica…